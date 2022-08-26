"єРобота": в уряді очікують понад 300 тисяч нових робочих місць
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У межах проєкту "єРобота" в Україні, як очікується, буде створено понад 300 тисяч нових робочих місць. Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, інформує УНН.
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"Уряд запустив низку грантових програм, як потужний інструмент для підтримки малого й середнього бізнесу. Будь-який підприємець, що прагне розвивати свою справу, або започаткувати нову, може отримати безповоротну допомогу від держави. Це також стимулюватиме створення робочих місць, яких потребують зараз українці. Ми розраховуємо, що реалізація всіх грантових програм в рамках проекту єРобота дасть можливість створити понад 300 тисяч нових робочих місць", - наголосила вона у Facebook.
Деталі
За її словами, на сьогодні українці проявляють високу зацікавленість у грантових програмах. Заявки на отримання грантів подали вже близько 10 тисяч громадян. Більшість заяв - 8,5 тисячі - на отримання мікрогранту на започаткування або розвиток власної справи.
Довідка
Проект "єРобота" включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.
Доповнення
Кабінет міністрів України в межах проекту "єРобота" затвердив грантову програму підтримки розвитку ІТ-сектору та стартапів у сфері високих технологій.