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"єРобота": в правительстве ожидают более 300 тысяч новых рабочих мест

Киев • УНН

 • 148076 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В рамках проекта "єРобота" в Украине, как ожидается, будет создано более 300 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, информирует УНН.

"єРобота": в правительстве ожидают более 300 тысяч новых рабочих мест

Цитата

"Правительство запустило ряд грантовых программ, как мощный инструмент для поддержки малого и среднего бизнеса. Любой предприниматель, стремящийся развивать свое дело или начать новое, может получить безвозвратную помощь от государства. Это также будет стимулировать создание рабочих мест, которых нуждаются сейчас украинцы. Мы рассчитываем, что реализация всех грантовых программ в рамках проекта "єРобота" даст возможность создать более 300 тысяч новых рабочих мест", - подчеркнула она.

Детали 

По ее словам, на сегодняшний день украинцы проявляют высокую заинтересованность в грантовых программах. Заявки на получение грантов уже подали около 10 тысяч граждан. Большинство заявлений – 8,5 тысяч – на получение микрогранта на начало или развитие собственного дела.

Справка

Проект "єРобота" включает 6 грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности. В частности это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства, поддержки ІТ-стартапов и старта в ІТ-сфере.

Дополнение 

Кабинет министров Украины в рамках проекта "єРобота" утвердил грантовую программу поддержки развития ІТ-сектора и стартапов в сфере высоких технологий.

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