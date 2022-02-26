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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У мережі шириться хибна інформація, що українські військові складають зброю, Зеленський закликав не вірити фейкам

У мережі шириться хибна інформація, що українські військові складають зброю, Зеленський закликав не вірити фейкам

Київ • УНН

 • 99348 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. У мережі шириться інформація, що президент України Володимир Зеленський закликає українців складати зброю. Глава держави закликав не вірити фейкам, інформує УНН.

Цитата

“Доброго ранку, українці. Вночі з’явилося багато інформації про те, що я нібито закликаю складати зброю. Значить так: я тут, жодної зброї ми складати не будемо, ми віримо в нашу армію та нашу країну. Ми її захищатимемо! Слава Україні!”, — повідомив Зеленський.

Українські Національні Новини

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