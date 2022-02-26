У мережі шириться хибна інформація, що українські військові складають зброю, Зеленський закликав не вірити фейкам
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У мережі шириться інформація, що президент України Володимир Зеленський закликає українців складати зброю. Глава держави закликав не вірити фейкам, інформує УНН.
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“Доброго ранку, українці. Вночі з’явилося багато інформації про те, що я нібито закликаю складати зброю. Значить так: я тут, жодної зброї ми складати не будемо, ми віримо в нашу армію та нашу країну. Ми її захищатимемо! Слава Україні!”, — повідомив Зеленський.