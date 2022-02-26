В сети распространяется ложная информация, что украинские военные сдают оружие, Зеленский призвал не верить фейкам
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В сети распространяется информация, что президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев складывать оружие. Глава государства призвал не верить фейкам, информирует УНН.
Цитата
“Доброе утро, украинцы. Ночью появилось много информации о том, что я якобы призываю складывать оружие. Значит так: я здесь, никакого оружия мы складывать не будем, мы верим в нашу армию и нашу страну. Мы будем ее защищать! Слава Украине!”, — сообщил Зеленский.