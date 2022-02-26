В сети распространяется ложная информация, что украинские военные сдают оружие, Зеленский призвал не верить фейкам

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“Доброе утро, украинцы. Ночью появилось много информации о том, что я якобы призываю складывать оружие. Значит так: я здесь, никакого оружия мы складывать не будем, мы верим в нашу армию и нашу страну. Мы будем ее защищать! Слава Украине!”, — сообщил Зеленский.