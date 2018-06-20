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У Мелітополі невідомі вбили охоронця та пограбували церкву

У Мелітополі невідомі вбили охоронця та пограбували церкву

Київ • УНН

 • 8484 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. У місті Мелітополь Запорізької області невідомі вбили охоронця та пограбували церкву. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області, передає УНН.

"Вчора о 6:10 до Мелітопольського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на території храму на вулиці Кізіярській в Мелітополі виявлено охоронця з тілесними ушкодженнями. Мешканця Мелітополя 1951 року народження доставили до лікарні, де він помер", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що в ніч з 18 на 19 червня невідомі особи проникли на територію храму, завдавати удари потерпілому, заволоділи майном та втекли з місця скоєння злочину.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.187 (розбій) та ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

На даний час встановлюється коло осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та вживаються заходи щодо їх затримання. Хід розслідування кримінального провадження перебуває на контролі керівництва ГУНП в Запорізькій області.

Як повідомляв УНН, прокуратура Вінницької області передала до суду кримінальне провадження за фактом систематичного розбою і грабежу осіб похилого віку, що упродовж 2016-2017 років вчиняли двоє чоловіків.

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