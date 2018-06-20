В Мелитополе неизвестные убили охранника и ограбили церковь

"Вчера в 6:10 в Мелитопольский отдела полиции поступило сообщение о том, что на территории храма на улице Кизиярський в Мелитополе обнаружен охранника с телесными повреждениями. Житель Мелитополя 1951 года доставили в больницу, где он скончался", - говорится в сообщении.



Полицейские установили, что в ночь с 18 на 19 июня неизвестные лица проникли на территорию храма, и начали наносить удары потерпевшему, завладели имуществом и скрылись с места преступления.



Открыто уголовное производство по признакам ч.4 ст.187 (разбой) и ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к совершению тяжкого преступления и принимаются меры по их задержанию. Ход расследования уголовного производства находится на контроле руководства ГУНП в Запорожской области.



Как сообщал УНН, прокуратура Винницкой области передала в суд уголовное производство по факту систематического разбоя и грабежа пожилых людей, что на протяжении 2016-2017 годов совершали двое мужчин.