У Мелітополі гауляйтери проводять прес-конференції щоб поскаржитися на партизан – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Колаборанти у тимчасово окупованому Мелітополі скликають прес-конференції і скаржаться на дії українських партизан. Про це УНН повідомляє на інформацію оприлюднену в ефірі всеукраїнського телемарафону міським головою Іваном Федоровим.
Партизани продовжують активну боротьбу.
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«Основним визнанням того, що сили супротиву на окупованій території діють є те, що гауляйтери самі скликають прес-конференції для пропагандистських ЗМІ і кажуть, що їм заважають працювати партизани в місті Мелітополі», - розповів Федоров.
Крім того, він повідомив, що гауляйтери заарештували одного зі спікерів-пропагандистів РФ і посадили його в тюрму.
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