У Мелітополі гауляйтери проводять прес-конференції щоб поскаржитися на партизан – мер

Партизани продовжують активну боротьбу.

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«Основним визнанням того, що сили супротиву на окупованій території діють є те, що гауляйтери самі скликають прес-конференції для пропагандистських ЗМІ і кажуть, що їм заважають працювати партизани в місті Мелітополі», - розповів Федоров.

Крім того, він повідомив, що гауляйтери заарештували одного зі спікерів-пропагандистів РФ і посадили його в тюрму.

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