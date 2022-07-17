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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 40689 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Заборона волевиявлення та обмеження у доступі до ліків: до яких маніпуляцій вдаються окупанти

Заборона волевиявлення та обмеження у доступі до ліків: до яких маніпуляцій вдаються окупанти

Київ • УНН

 • 170622 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав добірку про дезінформаційні та маніпулятивні кампанії, що відбуваються на тимчасово окупованих територіях, передає УНН.

Список дезінформаційних та маніпулятивних кампаній на тимчасово окупованих територіях України:

  •  У Запорізькій області т.зв. голова військово-цивільної адміністрації видав наказ, що на всіх, хто буде проти дій армії рф та місцевих колаборантів, чекає вигнання.
  • У Херсонській області окупанти під прикриттям «Херсонської ВЦА» видали документ, який забороняє херсонцям будь-яке волевиявлення.
  • У Донецькій області в Маріуполі отримати інсулін хворі на діабет можуть лише якщо «республіканські спеціалісти» здійснюють прийом. Для місцевих жителів — це неможливо.
  • У Луганській області у Сєвєродонецьку окупанти планують запустити хімічне підприємство «Азот», що може призвести до техногенної катастрофи.
  • У Харківській області через мінування ворогом сільськогосподарських угідь деяка їх кількість тимчасово непридатна для робіт.
  • У АР Крим т.зв. глава окупованого Криму с. аксьонов визнав, що туристичний сезон у Криму невдалий. Кількість туристів виявилась на 40% меншою, ніж 2021 року.

Доповнення

Окупанти поширюють фейк про витік токсину на Південмаші у Дніпрі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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