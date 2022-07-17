Запрет волеизъявления и ограничения доступа к лекарствам: к каким манипуляциям прибегают оккупанты
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Центр противодействия дезинформации при РНБО Украины собрал подборку о дезинформационных и манипулятивных кампаниях, которые проходят на временно оккупированных территориях, передает УНН.
Список дезинформационных и манипулятивных кампаний на временно оккупированных территориях Украины:
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- В Запорожской области т.н. глава военно-гражданской администрации издал приказ, что всех, кто будет против действий армии рф и местных коллаборантов, ждет изгнание.
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- В Херсонской области оккупанты под прикрытием «Херсонской ВГА» издали документ, запрещающий херсонцам любое волеизъявление.
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- В Донецкой области в Мариуполе получить инсулин больные диабетом могут только если «республиканские специалисты» осуществляют прием. Для местных жителей это невозможно.
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- В Луганской области в Северодонецке оккупанты планируют запустить химическое предприятие «Азот», что может привести к техногенной катастрофе.
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- В Харьковской области из-за минирования врагом сельскохозяйственных угодий некоторое количество временно непригодно для работ.
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- В АР Крым т.н. глава оккупированного Крыма Аксенов признал, что туристический сезон в Крыму неудачен. Количество туристов оказалось на 40% меньше, чем в 2021 году.
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Дополнение
Оккупанты распространяют фейк об утечке токсина на Южмаше в Днепре.