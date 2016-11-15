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У Мелітополі без держкоштів оновили гемодіалізний центр

У Мелітополі без держкоштів оновили гемодіалізний центр

Київ • УНН

 • 8999 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Під час робочої поїздки до Мелітопольського району голова обласної державної адміністрації Костянтин Бриль відвідав відділення хірургії та гемодіалізу Мелітопольської міської лікарні №1. Про це УНН повідомили в Запорізькій ОДА.

Востаннє очільник регіону оглядав приміщення нового Центру гемодіалізу в Мелітополі наприкінці липня. Тоді для відділення, де лікуються 29 пацієнтів, було придбано необхідне обладнання та встановлено нову систему водоочищення. Проте не вистачало ліжко-місць для всіх пацієнтів.

Як повідомив Мелітопольський міський голова Сергій Мінько, для реконструкції обох відділень Мелітопольської міської лікарні №1 вдалося залучити додаткові кошти.

Під час спілкування Костянтина Бриля з пацієнтами вони заявили, що оновлений гемодіаліз є зручним і якіснішим.

"Жодної копійки бюджетних коштів не було витрачено на покращення цієї послуги. В поточному році було чимало обговорень стосовно гемодіалізних центрів регіону. Ми запланували, що замість одного в обласній лікарні мають почати роботу шість по всій області. Сьогодні ми переконалися в позитивному результаті цієї ініціативи. Хочу підкреслити, що це ще не все. Адже з часом у Мелітопольському центрі планується відкриття другої зали, аби пацієнти могли відпочити після процедури", - зазначив голова облдержадміністрації Костянтин Бриль.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, загалом уЗапорізькій області планували оновити 4 гемодіалізні центри

Напередодні, гемодіалізний тендер у Запоріжжі заблокувала компанія, монополію якої намагаються побороти

Також нагадаємо, раніше запорізькі ЗМІ повідомили про те, що в області намагаються зруйнувати монополію постачальника медичних засобів для гемодіалізу — “Фрезеніусу”.

Зокрема, за даними журналістів телерадіокомпанії ТВ5 “саме через корупційні схеми, які тривалий час існували у Запоріжжі, багато хто з пацієнтів до цього часу не отримують потрібної кількість процедур”.

“Фірма "Фрезеніус“ довгі роки залишалася монопольним постачальником гемодіалізних розхідників в області.

Багато років поспіль медзасоби для гемодіалізу і самі апарати поставлялися саме фірмою "Фрезеніус“.

З часом, за словами експертів, цей постачальник монополізував ринок і заснував імперію”, — заявляють журналісти.

Українські Національні Новини

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