В Мелитополе без госсредств обновили гемодиализний центр
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Во время рабочей поездки в Мелитопольский район председатель облгосадминистрации Константин Брыль посетил отделение хирургии и гемодиализа Мелитопольской городской больницы №1. Об этом УНН сообщили в Запорожской ОГА.
Последний раз глава региона осматривал помещение нового Центра гемодиализа в Мелитополе в конце июля. Тогда для отделения, где лечатся 29 пациентов, было приобретено необходимое оборудование и установлена новая система водоочистки. Однако не хватало койко-мест для всех пациентов.
Как сообщил Мелитопольский городской голова Сергей Минько, для реконструкции обоих отделений Мелитопольской городской больницы №1 удалось привлечь дополнительные средства.
Во время общения Константина Брыля с пациентами они заявили, что обновленный гемодиализ является удобным и качественным.
"Ни копейки бюджетных средств не было потрачено на улучшение этой услуги. В текущем году было немало обсуждений относительно гемодиализных центров региона. Мы запланировали, что вместо одного в областной больнице должны начать работу шесть по всей области. Сегодня мы убедились в положительном результате этой инициативы. Хочу подчеркнуть, что это еще не все. Ведь со временем в Мелитопольском центре планируется открытие второго зала, чтобы пациенты могли отдохнуть после процедуры ", - отметил председатель облгосадминистрации Константин Брыль.
Напомним, как сообщал УНН, в общем в Запорожской области планировали обновить 4 гемодиализные центры .
Накануне, гемодиализный тендер в Запорожье заблокировала компания, монополию которой пытаются побороть .
Также напомним, ранее запорожские СМИ сообщили о том, что в области пытаются разрушить монополию поставщика медицинских средств для гемодиализа - "Фрезениус" .
В частности, по данным журналистов телерадиокомпании ТВ5 "именно через коррупционные схемы, которые длительное время существовали в Запорожье, многие из пациентов до сих пор не получают нужное количество процедур".
"Фирма" Фрезениус "долгие годы оставалась монопольным поставщиком гемодиализных расходников в области.
Многие годы медсредства для гемодиализа и сами аппараты поставлялись именно компанией "Фрезениус".
Со временем, по словам экспертов, этот поставщик монополизировал рынок и основал империю ", - заявляют журналисты.