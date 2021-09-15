У Мексиці звільнили понад 20 іноземців, яких викрали бойовики під час нападу на готель
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Мексиканська влада врятувала 22 іноземців, більшість з них кубинських та гаїтянських, які були викрадені напередодні, коли нападники напали на готель у центральному штаті Сан -Луїс -Потосі. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Злочинці також викрали 16 мексиканців, коли вони розграбували готель "Сол і Луна" в Матехуала, приблизно в 195 км (120 милях) на північ від міста Сан -Луїс -Потосі, столиці регіону.
Мексиканців звільнили раніше, але іноземних громадян довелося рятувати у віддаленому районі дорогою між Матехуалою та столицею регіону, йдеться в повідомленні Генерального прокурора штату Артуро Гарса Еррера.
Іноземців мали передати до міста Сан -Луїс -Потосі для годування та надання медичної допомоги. Хоча більшість врятованих іноземців були гаїтянами та кубинцями, раніше надходили повідомлення про те, що серед них були й деякі венесуельці, йдеться у повідомленні офісу Гарзи. Серед них було троє неповнолітніх та вагітна жінка.
Нагадаємо
У Канаді три людини отримали ножові поранення в результаті нападу.