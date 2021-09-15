В Мексике освободили более 20 иностранцев, которых похитили боевики во время нападения на отель
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Мексиканские власти спасли 22 иностранца, большинство из них кубинцыи гаитянцы, которые были похищены накануне, когда боевики напали на отель в центральном штате Сан -Луис -Потоси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Преступники также похитили 16 мексиканцев, когда они разграбили отель “Сол и Луна” в Матехуала, примерно в 195 км (120 милях) к северу от города Сан -Луис -Потоси, столицы региона.
Мексиканцев освободили раньше, но иностранных граждан пришлось спасать в отдаленном районе дорогой между Матехуалою и столицей региона, говорится в сообщении Генерального прокурора штата Артуро Гарса Эррера.
Иностранцев должны были передать в город Сан -Луис -Потоси для кормления и оказания медицинской помощи. Хотя большинство спасенных иностранцев были гаитянами и кубинцами, ранее поступали сообщения о том, что среди них были и некоторые венесуэльцы, говорится в сообщении офиса Гарзы. Среди них было трое несовершеннолетних и беременная женщина.
Напомним
В Канаде три человека получили ножевые ранения в результате нападения.