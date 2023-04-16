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У Мексиці невідомі особи відкрили стрілянину в громадському басейні: семеро осіб загинуло

У Мексиці невідомі особи відкрили стрілянину в громадському басейні: семеро осіб загинуло

Київ • УНН

 • 686751 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Щонайменше семеро осіб загинули, у тому числі дитина, коли озброєні люди відкрили стрілянину в громадському басейні в Мексиці, інформує УНН з посиланням на CNN.

Деталі

За словами очевидців, озброєні люди прийшли до басейну в місті Кортасар у центральному штаті Гуанахуато та відкрили вогонь близько 16:30 за місцевим часом у суботу, 15 квітня, а потім пошкодили магазин, камери відеоспостереження та монітор. Мексиканська армія та сили безпеки були спрямовані на пошуки озброєних осіб, які стоять за терактом.

Коли місцеві сили безпеки прибули на місце, вони виявили тіла загиблих, у тому числі одну дитину віком до семи років, і гільзи, йдеться в заяві муніципальної влади. Повідомляється, що одна людина отримала серйозні поранення і була доставлена ​​в лікарню.

Як пише CNN, Гуанахуато є головним сільськогосподарським і виробничим центром, а також виробничим центром для багатьох провідних автовиробників світу. Однак у регіоні поширені насильницькі інциденти, а останніми роками тривають "жорстокі війни" між ворогуючими наркоугрупованнями.

Нагадаємо

У березні влада Мексики заарештувала 14-річного хлопчика на прізвисько "Ель Чапіто" за пов'язане з наркотиками вбивство восьми людей недалеко від Мехіко.

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