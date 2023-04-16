В Мексике неизвестные открыли стрельбу в общественном бассейне: семь человек погибли

Детали

По словам очевидцев, вооруженные люди пришли к бассейну в городе Кортасар в центральном штате Гуанахуато и открыли огонь около 16:30 по местному времени в субботу, 15 апреля, а затем повредили магазин, камеры видеонаблюдения и монитор. Мексиканская армия и силы безопасности были направлены на поиски вооруженных лиц, стоящих за терактом.

Когда местные силы безопасности прибыли на место, они обнаружили тела погибших, в том числе одного ребенка в возрасте до семи лет, и гильзы, говорится в заявлении муниципальных властей. Сообщается, что один человек получил серьезные ранения и был доставлен в больницу.

Как пишет CNN, Гуанахуато является главным сельскохозяйственным и производственным центром, а также производственным центром для многих ведущих автопроизводителей мира. Однако в регионе распространены насильственные инциденты, а в последние годы продолжаются "жестокие войны" между враждующими наркогруппировками.

Напомним

В марте власти Мексики арестовали 14-летнего мальчика по прозвищу "Эль Чапито" за связанное с наркотиками убийство восьми человек недалеко от Мехико.