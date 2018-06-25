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Кримські татари не можуть проводити масові заходи на півострові - Меджліс

Кримські татари не можуть проводити масові заходи на півострові - Меджліс

Київ • УНН

 • 8349 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. На сьогоднішній день кримські татари практично не можуть проводити якісь масові заходи на півострові. Про це під час презентації заходів до Дня кримськотатарського прапора заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, передає кореспондент УНН.

“У Криму, де зараз де-факто керує російсько-окупаційна влада, проводити якісь масові заходи практично неможливо. Вже декілька років проводяться місцеві регіональні автопробіги та зібрання у мечетях, у дворах людей — і все. Що 18 травня — День геноциду кримськотатарського народу, що День прапора відзначаються практично однаково”, — повідомив Умеров.

Як повідомляв УНН, на початку червня в окупованому Криму знесли будівлю недобудованої мечеті Ар-Рахман.

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