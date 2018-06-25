Кримські татари не можуть проводити масові заходи на півострові - Меджліс

“У Криму, де зараз де-факто керує російсько-окупаційна влада, проводити якісь масові заходи практично неможливо. Вже декілька років проводяться місцеві регіональні автопробіги та зібрання у мечетях, у дворах людей — і все. Що 18 травня — День геноциду кримськотатарського народу, що День прапора відзначаються практично однаково”, — повідомив Умеров.

Як повідомляв УНН, на початку червня в окупованому Криму знесли будівлю недобудованої мечеті Ар-Рахман.