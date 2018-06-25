Крымские татары не могут проводить массовые мероприятия на полуострове - Меджлис

"В Крыму, где де-факто руководит российско-оккупационная власть, проводить какие-то массовые мероприятия практически невозможно. Уже несколько лет проводятся местные региональные автопробеги и собрания в мечетях, во дворах людей - и все. Что 18 мая - День геноцида крымскотатарского народа, что День флага отмечаются практически одинаково", - сообщил Умеров.

Как сообщал УНН, в начале июня в оккупированном Крыму снесли здание недостроенной мечети Ар-Рахман.