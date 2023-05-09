У масовому похованні в Конго знайшли тіла 20 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Останки щонайменше 20 людей були знайдені похованими в братській могилі в районі, який використовувався для вирощування какао в провінції Північне Ківу Конго цими вихідними. Про це пише Associated Press, передає УНН.
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Група судмедекспертів і офіцерів безпеки ексгумувала тіла після того, як жителі прилеглих сіл знайшли кістки та одяг і повідомили про це владу.
До початку цього року ця територія перебувала під контролем Об’єднаних демократичних сил, або ADF - повстанського ополчення, пов’язаного з угрупованням "Ісламська держава". Нині територія контролюється конголезькою армією.
Муїса Камбале Сіндані, представник сусіднього села Кілія, заявив, що останки були перепоховані "з гідністю". Він підтвердив, що були знайдені кістки щонайменше 20 людей, але продовжити пошуки неможливо через відсутність безпеки в регіоні. Наразі невідомо, як довго тіла там перебували.
Східне Конго страждає від насильства протягом десятиліть, оскільки понад 120 озброєних груп борються за владу, вплив і ресурси, а деякі – за захист своїх громад. Атаки ADF були зосереджені на провінції Північне Ківу, але група нещодавно поширила свої операції на сусідню провінцію Ітурі та на райони поблизу регіональної столиці Гома в Південному Ківу.
ООН і правозахисні групи звинувачують повстанців у нападах, каліцтвах, зґвалтуваннях і викраденні цивільних осіб, у тому числі дітей.
Капітан Ентоні Мвалушаї, регіональний речник конголезької армії, сказав, що цей район був опорним пунктом ADF.
"Тут поховані невинні люди. Це дійсно братська могила", – сказав він, але зазначив, що серед знайдених кісток були й військові знаки розрізнення.
Мвалушаї пообіцяв, що влада проведе розслідування та притягне винних до відповідальності.
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