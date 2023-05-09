В массовом захоронении в Конго нашли тела 20 человек

Детали

Группа судмедэкспертов и офицеров безопасности эксгумировала тела после того, как жители близлежащих деревень нашли кости и одежду и сообщили об этом властям.

До начала этого года эта территория находилась под контролем Объединённых демократических сил, или ADF - повстанческого ополчения, связанного с группировкой "Исламское государство". Сейчас территория контролируется конголезской армией.

Муиса Камбале Синдани, представитель соседней деревни Килия, заявил, что останки были перезахоронены "с достоинством". Он подтвердил, что были найдены кости по меньшей мере 20 человек, но продолжить поиски невозможно из-за отсутствия безопасности в регионе. Пока неизвестно, как долго тела там находились.

Восточное Конго страдает от насилия на протяжении десятилетий, поскольку более 120 вооруженных групп борются за власть, влияние и ресурсы, а некоторые – за защиту своих общин. Атаки ADF были сосредоточены в провинции Северное Киву, но недавно группа распространила свои операции на соседнюю провинцию Итури и на районы вблизи региональной столицы Гома в Южном Киву.

ООН и правозащитные группы обвиняют повстанцев в нападениях, увечьях, изнасилованиях и похищении гражданских лиц, в том числе детей.

Капитан Энтони Мвалушаи, региональный представитель конголезской армии, сказал, что этот район был опорным пунктом ADF.

"Здесь похоронены невинные люди. Это действительно братская могила", – сказал он, но отметил, что среди найденных костей были и военные знаки различия.

Мвалушаи пообещал, что власти проведут расследование и привлекут виновных к ответственности.

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