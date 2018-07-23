У Маріуполі з автомобіля дістали кілограм тротилових шашок

"До територіального підрозділу поліції надійшла інформація від СБУ, яка задіяна в ООС, про те, що у гаражному кооперативі зберігається вибухівка. … Було встановлено, що в одному з гаражів був припаркований автомобіль Skoda, номерні знаки якого не відповідали реєстрації. Більш того, з його багажного відділення поліцейські дістали 5 тротилових шашок загальною вагою 1 кілограм", - йдеться в повідомленні.

Щодо гаражного приміщення, то його власником є місцева мешканка. Вона пояснила, що у 2014 році здала його знайомому. Автомобіль не відчиняла, тому про його заборонений вміст не здогадувалася.

Правоохоронці наразі працюють над встановленням місцезнаходження орендатора гаража. Його особа вже встановлена.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) КК України.

Нагадаємо, правоохоронці знайшли в одному з гаражів Маріуполя викрадений у 2014 році автомобіль, у салоні якого був арсенал зброї.