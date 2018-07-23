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В Мариуполе из автомобиля достали килограмм тротиловых шашек

В Мариуполе из автомобиля достали килограмм тротиловых шашек

Киев  •  УНН

 • 7860 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В одном из гаражей в Мариуполе из автомобиля изъяли один килограмм тротиловых шашек. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

"В территориальное подразделение полиции поступила информация от СБУ, которая задействована в ООС, о том, что в гаражном кооперативе сохраняется взрывчатка. ... Было установлено, что в одном из гаражей был припаркован автомобиль Skoda, номерные знаки которого не соответствовали регистрации. Более того, с его багажного отделения полицейские достали 5 тротиловых шашек общим весом 1 килограмм", - говорится в сообщении.

Что касается гаражного помещения, то его владельцем является местная жительница. Она пояснила, что в 2014 году сдала его знакомому. Автомобиль не открывала, поэтому о его запрещенном содержании не догадывалась.

Правоохранители работают над установлением местонахождения арендатора гаража. Его личность уже установлена.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) УК Украины.

Напомним, правоохранители нашли в одном из гаражей Мариуполя украденный в 2014 году автомобиль, в салоне которого был арсенал оружия.

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