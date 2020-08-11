У Маріуполі судитимуть рецидивіста, який кинув жінку помирати до вигрібної ями
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Маріуполі судитимуть рецидивіста, який пограбував знайому жінку та кинув її помирати до вигрібної ями. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області, передає УНН.
"7 травня 2020 року 8-разово судимий за корисливі злочини та зґвалтування мешканець м. Маріуполя, познайомився з 34-річною жінкою та привів її на один з міських пляжів. Посварившись, вони розійшлись, але згодом чоловік, прямуючи додому, виявив свою знайому на лавочці біля моря без свідомості. Скориставшись її безпорадним станом, зловмисник заволодів золотими сережками, каблучкою та сумкою жертви, після чого замість виклику "швидкої допомоги" затягнув її до громадського туалету та кинув до вигрібної ями, де вона померла від гострого отруєння невстановленою речовиною", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що використавши паспорт та мобільний телефон жінки, чоловік змінив код доступу до її банківської картки та зняв з неї 25 тис. грн.
"До Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя спрямовано обвинувальний акт за ч. 3 ст. 136, ч. 2 ст. 185, ч. 1,3 ст. 357 (ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило її смерть, крадіжка та незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом) КК України", – повідомили в прокуратурі.
В відомстві додали, що обвинувачений знаходиться у слідчому ізоляторі, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Донеччині судитимуть чоловіка за побиття та підпал людини.