На Донеччині судитимуть чоловіка за побиття та підпал людини

"До Вугледарського міського суду Донецької області скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 15 п. 4 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинений з особливою жорстокістю) КК України", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у ніч на 26 травня у Вугледарі двоє місцевих мешканців вживали алкоголь біля гаражного боксу воєнізованого гірничорятувального загону. Між чоловіками виникла сварка, у ході якої один з них побив іншого, облив бензином та підпалив.

"Потерпілий зміг самостійно загасити на собі полум’я та потайки покинути місце злочину. За висновками судово-медичної експертизи, йому заподіяні чисельні синці та опіки обличчя, шиї, живота, попереку, рук і ніг. Досудове розслідування завершено. Обвинуваченому, який наразі перебуває у слідчому ізоляторі, загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення", – повідомили в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, у Вінницькій області затримали 49-річного чоловіка, який у стані сп’яніння на ґрунті ревнощів намагався спалити свою дружину.