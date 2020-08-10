На Донеччині судитимуть чоловіка за побиття та підпал людини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Жителя Вугледару судитимуть за замах на умисне вбивство. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області, передає УНН.
"До Вугледарського міського суду Донецької області скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 15 п. 4 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинений з особливою жорстокістю) КК України", – йдеться в повідомленні.
За даними слідства, у ніч на 26 травня у Вугледарі двоє місцевих мешканців вживали алкоголь біля гаражного боксу воєнізованого гірничорятувального загону. Між чоловіками виникла сварка, у ході якої один з них побив іншого, облив бензином та підпалив.
"Потерпілий зміг самостійно загасити на собі полум’я та потайки покинути місце злочину. За висновками судово-медичної експертизи, йому заподіяні чисельні синці та опіки обличчя, шиї, живота, попереку, рук і ніг. Досудове розслідування завершено. Обвинуваченому, який наразі перебуває у слідчому ізоляторі, загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення", – повідомили в прокуратурі.
Як повідомляв УНН, у Вінницькій області затримали 49-річного чоловіка, який у стані сп’яніння на ґрунті ревнощів намагався спалити свою дружину.