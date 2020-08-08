На святі чоловік облив жінку спиртом та підпалив: у потерпілої 80% опіків тіла

“Близько 01:30 години до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 48—річної жительки міста Калинівка з опіками тіла 80 відсотків. За підозрою у вчиненні злочину працівники поліції за місцем проживання затримали 49-річного чоловіка потерпілої. Поліцейські з’ясували, що під час святкування дня народження дружини між подружжям на ґрунті ревнощів виник конфлікт. Чоловік взяв зі столу пляшку спирту, облив дружину та підпалив. На момент вчинення злочину зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що поліцією відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 15, ч.1 ст.115 ККУ ( замах на умисне вбивство). За таке правопорушення затриманому загрожує до 15 років

Нагадаємо, чоловіку, який підпалив свою дружину в магазині, повідомили про підозру в умисному вбивстві.