На празднике мужчина облил женщину спиртом и поджег: у потерпевшей 80% ожогов тела
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Виницкой области задержали 49-летнего мужчину, который в состоянии опьянения на почве ревности пытался сжечь свою жену. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП Винницкой областях.
"Около 1:30 часов в полицию поступило сообщение о госпитализации 48-летней жительницы города Калиновка с ожогами тела 80 процентов. По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции по месту жительства задержали 49-летнего мужа потерпевшей. Полицейские выяснили, что во время празднования дня рождения жены между супругами на почве ревности возник конфликт. Мужчина взял со стола бутылку спирта, облил жену и поджег. На момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицией открыто уголовное производство по ч.3 ст. 15 ч.1 ст.115 УК (покушение на умышленное убийство). За такое правонарушение задержанному грозит до 15 лет
Напомним, мужчине, который поджег свою жену в магазине, сообщили о подозрении в умышленном убийстве.