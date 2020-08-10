В Донецкой области будут судить мужчину за избиение и поджог человека
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Жителя Угледара будут судить за покушение на умышленное убийство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
“В Угледарский городской суд Донецкой области направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по ч. 2 ст. 15 п. 4 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Украины”, — говорится в сообщении.
По данным следствия, в ночь на 26 мая в Угледаре двое местных жителей распивали алкоголь возле гаражного бокса военизированного горноспасательного отряда. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из них избил другого, облил бензином и поджег.
“Потерпевший смог самостоятельно потушить на себе пламя и тайком покинуть место преступления. По заключению судебно-медицинской экспертизы, у него многочисленные синяки и ожоги лица, шеи, живота, поясницы, рук и ног. Досудебное расследование завершено. Обвиняемому, который сейчас находится в следственном изоляторе, грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение”, — сообщили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, в Винницкой области задержали 49-летнего мужчину, который в состоянии опьянения на почве ревности пытался сжечь свою жену.