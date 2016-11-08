В центрі Маріуполя сталася ДТП за участю військового
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Маріуполі сталася ДТП в центрі міста за участю військового. Про це кореспондент УНН повідомляє з місця подій.
Сьогодні, в Маріуполі близько 13:00 сталася ДТП. Зіткнулися ВАЗ 2115 і Audi 100. У результаті зіткнення карета швидкої допомоги госпіталізувала водія Audi.
Сьогодні на розі проспекту Миру і вулиці Осипенко сталося зіткнення двох автомобілів. Автомобіль ВАЗ 2115 сірого кольору рухався по проспекту Миру (по головній дорозі) зі швидкістю 50 км/год, а по вулиці Осипенко виїхав водій Audi 100 сірого кольору. За словами водія ВАЗ 2115, Audi вискочило миттєво на досить великій швидкості, не звертаючи уваги? хто їде по центральному проспекту. В результаті сталося зіткнення.
Водій Audi 100 був госпіталізований. За словами медиків? у нього незначні удари та пошкодження. Водій ВАЗ 2115 повідомив, що з ним все гаразд? і ніяких пошкоджень у нього немає. Родич водія Audi 100 повідомив кореспонденту УНН, що поcтраждалий є військовим ВСУ, і тільки сьогодні пішов у звільнення.
Зараз на місці ДТП працює патрульна поліція. Складається протокол.