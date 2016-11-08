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15 марта, 19:03 • 113365 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161276 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134780 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127502 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111199 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104662 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100900 просмотра

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В центре Мариуполя произошло ДТП с участием военного

В центре Мариуполя произошло ДТП с участием военного

Киев • УНН

 • 7895 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Мариуполе произошло ДТП в центре города с участием военного. Об этом корреспондент УНН сообщает с места событий.

Сегодня в Мариуполе около 13:00 произошло ДТП. Столкнулись ВАЗ 2115 и Audi 100. В результате столкновения карета скорой помощи госпитализировала водителя Audi.

Сегодня на углу проспекта Мира и улицы Осипенко произошло столкновение двух автомобилей. Автомобиль ВАЗ 2115 серого цвета двигался по проспекту Мира (по главной дороге) со скоростью 50 км/ч, а по улице Осипенко выехал водитель Audi 100 серого цвета. По словам водителя ВАЗ 2115, Audi выскочило мгновенно на достаточно большой скорости, не обращая внимания, кто едет по центральному проспекту. В результате произошло столкновение.

Водитель Audi 100 был госпитализирован. По словам медиков, у него незначительные ушибы и повреждения. Водитель ВАЗ 2115 сообщил, что с ним все в порядке и никаких повреждений у него нет. Родственник водителя Audi 100 сообщил корреспонденту УНН, что поcтрадавший является военным ВСУ, и только сегодня ушел в увольнение.

Сейчас на месте ДТП работает патрульная полиция. Составляется протокол.

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