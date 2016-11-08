В центре Мариуполя произошло ДТП с участием военного

Сегодня в Мариуполе около 13:00 произошло ДТП. Столкнулись ВАЗ 2115 и Audi 100. В результате столкновения карета скорой помощи госпитализировала водителя Audi.

Сегодня на углу проспекта Мира и улицы Осипенко произошло столкновение двух автомобилей. Автомобиль ВАЗ 2115 серого цвета двигался по проспекту Мира (по главной дороге) со скоростью 50 км/ч, а по улице Осипенко выехал водитель Audi 100 серого цвета. По словам водителя ВАЗ 2115, Audi выскочило мгновенно на достаточно большой скорости, не обращая внимания, кто едет по центральному проспекту. В результате произошло столкновение.

Водитель Audi 100 был госпитализирован. По словам медиков, у него незначительные ушибы и повреждения. Водитель ВАЗ 2115 сообщил, что с ним все в порядке и никаких повреждений у него нет. Родственник водителя Audi 100 сообщил корреспонденту УНН, что поcтрадавший является военным ВСУ, и только сегодня ушел в увольнение.

Сейчас на месте ДТП работает патрульная полиция. Составляется протокол.