У Маріуполі чоловіку дали довічне за вбивство двох жінок мотузкою
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Маріупольця засудили до довічного позбавлення волі за вбивство двох жінок мотузкою. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області, передає УНН.
"Іллічівський районний суд м. Маріуполя визнав винним 32-річного раніше судимого маріупольця у скоєнні злочинів, передбачених п.9,13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України", - йдеться в повідомленні.
У суді прокуратура довела, що в липні 2017 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння вдома у своєї знайомої, накинув їй на шию мотузку та зі значною силою став затягувати. Внаслідок механічної асфіксії жінка померла. Після цього засуджений, побоюючись, що буде викритим у скоєнні вбивства, зайшов у сусідню кімнату, де спала знайома потерпілої, та таким самим чином позбавив її життя за допомогою мотузки. Для приховання слідів злочину зловмисник підпалив речі у квартирі та втік.
"Вироком суду чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі. Вирок не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження", - уточнили в прокуратурі.
Нагадаємо, мешканця Дружківки заарештували за підозрою у жорстокому умисному вбивстві жінки.