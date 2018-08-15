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В Мариуполе мужчине дали пожизненное за убийство двух женщин веревкой

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Мариупольца приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство двух женщин веревкой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

В Мариуполе мужчине дали пожизненное за убийство двух женщин веревкой

"Ильичевский районный суд Мариуполя признал виновным 32-летнего ранее судимого мариупольца в совершении преступлений, предусмотренных п.9,13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украина", - говорится в сообщении.

В суде прокуратура доказала, что в июле 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения дома у своей знакомой, накинул ей на шею веревку и со значительной силой стал затягивать. В результате механической асфиксии женщина умерла. После этого осужденный, опасаясь, что будет уличенным в совершении убийства, зашел в соседнюю комнату, где спала знакомая потерпевшей, и таким же образом лишил ее жизни с помощью веревки. Для сокрытия следов преступления злоумышленник поджег вещи в квартире и сбежал.

"Приговором суда мужчина осужден к пожизненному лишению свободы. Приговор не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", - уточнили в прокуратуре.

Напомним, жителя Дружковки арестовали по подозрению в жестоком умышленном убийстве женщины.

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