У Мангуші та Мелекіному помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося втекти від російських авіабомб - Кириленко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Голова Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко повідомив у своєму Telegram, що У Мангуші та Мелекіному помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося втекти від російських авіабомб. Про це інформує УНН.
Цитата
"Російська окупаційна влада здійснює геноцид українського народу!
Саме зараз у захоплених ними Мангуші та Мелекіному помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося втекти від російських авіабомб.
Це – злочин проти людяності!
Вимагаємо від окупаційної адміністрації дотримуватися правил ведення війни і забезпечити цивільних водою та їжею, а також дати можливість їм покинути зону ведення бойових дій!", - йдеться у повідомленні.
"Ми готові врятувати своїх громадян – для цього потрібен тільки зелений коридор від ворога!", - додав Павло Кириленко.
Голова Донецької ОДА (ОВА) звернувся до всіх світових лідерів, аби ті тиснули на кремль і не дали загинути людям з голоду.
Додамо
Харків знову під обстрілами російських окупантів: загинув чоловік та 9-річна дитина.