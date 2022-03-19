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У Мангуші та Мелекіному помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося втекти від російських авіабомб - Кириленко

У Мангуші та Мелекіному помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося втекти від російських авіабомб - Кириленко

Київ • УНН

 • 223525 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Голова Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко повідомив у своєму Telegram, що У Мангуші та Мелекіному помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося втекти від російських авіабомб. Про це інформує УНН.

Цитата

"Російська окупаційна влада здійснює геноцид українського народу!

Саме зараз у захоплених ними Мангуші та Мелекіному помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося втекти від російських авіабомб.

Це – злочин проти людяності!

Вимагаємо від окупаційної адміністрації дотримуватися правил ведення війни і забезпечити цивільних водою та їжею, а також дати можливість їм покинути зону ведення бойових дій!", - йдеться у повідомленні.

"Ми готові врятувати своїх громадян – для цього потрібен тільки зелений коридор від ворога!", - додав Павло Кириленко.

Голова Донецької ОДА (ОВА) звернувся до всіх світових лідерів, аби ті тиснули на кремль і не дали загинути людям з голоду.

Додамо

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