В Мангуше и Мелекино умирают от голода тысячи мариупольцев, которым удалось сбежать от российских авиабомб-Кириленко

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"Российская оккупационная власть осуществляет геноцид украинского народа!

Именно сейчас в захваченных ими Мангуше и Мелекино умирают от голода тысячи мариупольцев, которым удалось бежать от российских авиабомб.

Это-преступление против человечности!

Требуем от оккупационной администрации соблюдать правила ведения войны и обеспечить гражданских водой и пищей, а также дать возможность им покинуть зону ведения боевых действий!", - говорится в сообщении.

"Мы готовы спасти своих граждан - для этого нужен только зеленый коридор от врага!", - добавил Павел Кириленко.

Председатель Донецкой ОГА (ОВА) обратился ко всем мировым лидерам, чтобы те давили на кремль и не дали погибнуть людям с голоду.

Добавим

Харьков снова под обстрелами российских оккупантов:погиб мужчина и 9-летний ребенок.