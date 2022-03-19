В Мангуше и Мелекино умирают от голода тысячи мариупольцев, которым удалось сбежать от российских авиабомб-Кириленко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Председатель Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко сообщил в своем Telegram, что в Мангуше и Мелекино умирают от голода тысячи мариупольцев, которым удалось бежать от российских авиабомб. Об этом информирует УНН.
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"Российская оккупационная власть осуществляет геноцид украинского народа!
Именно сейчас в захваченных ими Мангуше и Мелекино умирают от голода тысячи мариупольцев, которым удалось бежать от российских авиабомб.
Это-преступление против человечности!
Требуем от оккупационной администрации соблюдать правила ведения войны и обеспечить гражданских водой и пищей, а также дать возможность им покинуть зону ведения боевых действий!", - говорится в сообщении.
"Мы готовы спасти своих граждан - для этого нужен только зеленый коридор от врага!", - добавил Павел Кириленко.
Председатель Донецкой ОГА (ОВА) обратился ко всем мировым лидерам, чтобы те давили на кремль и не дали погибнуть людям с голоду.
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