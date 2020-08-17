У лютому САП надала 20 вказівок щодо “Укрнафти” - Холодницький
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У лютому 2020 року САП дала НАБУ 20 вказівок щодо виконання низки слідчих дій для збору доказової бази у справі "Укрнафти". З них 12 виконані. Про це заявив керівник САП Назар Холодницький під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“По “Укрнафті” у лютому були дані вказівки. Там штук 20 вказівок. З них 12, наскільки я пам’ятаю, виконані, ще 8 в процесі виконання. Основна вказівка - це призначена була експертиза. Не буду казати, яка іде, яка повинна дати відповіді на ці питання, щоб підозри були обґрунтованими”, - сказав Назар Холодницький.
Нагадаємо, "Укрнафті" відшкодували 600 млн гривень в рамках розслідувань.