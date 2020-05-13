"Укрнафті" відшкодували 600 млн гривень в рамках розслідувань

"…"Укрнафті" (50%+1 акція належать державі) відшкодовано 600 млн грн. А саме це стосується таких епізодів: заволодіння видобутою ПАТ "Укрнафта" нафтою на 7,5 млрд грн за результатами проведених аукціонів з продажу нафти; заволодіння належними "Укрнафті" 6,5 млрд грн на підставі укладених договорів купівлі-продажу нафтопродуктів, за якими надані передоплати", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що крім того, Національне бюро домоглося через суд анулювання 60 угод між "Укрнафтою" та одним з постачальників нафтопродуктів на майже 3 млрд грн.

Нагадаємо, підприємства групи "Нафтогаз" у 2019 році збільшили видобуток нафти і конденсату на 5,7% — з 1,89 млн тонн до 1,99 млн тонн.