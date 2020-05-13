"Укрнафте" возместили 600 млн гривен в рамках расследований
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Национальное бюро расследований завершило расследование в двух эпизодах в результате чего "Укрнафте" было возмещено 600 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"..."Укрнафте" (50%+1 акция принадлежат государству) возмещено 600 млн грн., а именно это касается таких эпизодов: завладение добытой ЧАО "Укрнафта" нефтью на 7,5 млрд грн по результатам проведенных аукционов по продаже нефти; завладение надлежащими "Укрнафте" 6,5 млрд грн на основании заключенных договоров купли-продажи нефтепродуктов, по которым предоставлены предоплаты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме того, Национальное бюро добилось через суд аннулирования 60 соглашений между "Укрнафтой" и одним из поставщиков нефтепродуктов на почти 3 млрд грн.
Напомним, предприятия группы "Нафтогаз" в 2019 году увеличили добычу нефти и конденсата на 5,7% - с 1,89 млн тонн до 1,99 млн тонн.