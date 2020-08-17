В феврале САП предоставила 20 указаний относительно "Укрнафты" - Холодницкий

"Относительно "Укрнафты "в феврале были даны указания. Там штук 20 указаний. Из них 12, насколько я помню, выполнены, еще 8 в процессе выполнения. Основное указание - это назначена была экспертиза. Не буду говорить, какая идет, которая должна дать ответы на эти вопросы, чтобы подозрения были обоснованными", - сказал Назар Холодницкий.

Напомним, "Укрнафте" возместили 600 млн гривен в рамках расследований.