У лютому на Івано-Франківщині почнуть призивати випускників військових кафедр

За словами підполковника, служба таких призовників триватиме 18 місяців. Вік призову до 43 років. На даний момент є розрахунок, яких професій не вистачає у військових частинах. Відповідно до розрахунків військові комісаріати будуть призивати потрібних спеціалістів.

Ю.Мухін також запевнив, що призовників не відправлятимуть в зону АТО, вони проходитимуть службу у військових частинах.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у лютому розпочнеться призов офіцерів запасу на військову службу.