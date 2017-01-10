У лютому на Івано-Франківщині почнуть призивати випускників військових кафедр
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 10 січня. УНН. В лютому розпочнеться призов офіцерів запасу, що закінчили військові кафедри при вищих навчальних закладах. Про це розповів кореспонденту УНН т. в. о. заступника військового комісара Івано-Франківська, підполковник Юрій Мухін.
За словами підполковника, служба таких призовників триватиме 18 місяців. Вік призову до 43 років. На даний момент є розрахунок, яких професій не вистачає у військових частинах. Відповідно до розрахунків військові комісаріати будуть призивати потрібних спеціалістів.
Ю.Мухін також запевнив, що призовників не відправлятимуть в зону АТО, вони проходитимуть службу у військових частинах.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у лютому розпочнеться призов офіцерів запасу на військову службу.