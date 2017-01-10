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В феврале в Ивано-Франковской области начнут призывать выпускников военных кафедр

В феврале в Ивано-Франковской области начнут призывать выпускников военных кафедр

Киев • УНН

 • 8784 просмотра

ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 10 января. УНН. В феврале начнется призыв офицеров запаса, окончивших военные кафедры при высших учебных заведениях. Об этом рассказал корреспонденту УНН в.и.о. заместителя военного комиссара Ивано-Франковска, подполковник Юрий Мухин.

По словам подполковника, служба таких призывников продлится 18 месяцев. Возраст призыва до 43 лет. На данный момент есть расчет, профессий не хватает в воинских частях. Согласно расчетам военные комиссариаты будут призывать нужных специалистов.

Ю.Мухин также заверил, что призывников не будет отправлять в зону АТО, они будут проходить службу в воинских частях.

Напомним, как сообщал УНН, в феврале начнется призыв офицеров запаса на военную службу.

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