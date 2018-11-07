У Львові завтра відновлять опалювальний сезон
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Завтра у Львові відновлять опалювальний сезон. Про це УНН повідомили у прес- службі Львівської міської ради.
“Завтра зранку теплопостачальні підприємства Львова розпочнуть процес відновлення подачі опалення. Температуру теплоносія регулюватимуть, залежно від температури зовнішнього повітря”, — йдеться у повідомленні.
У міській раді нагадали, що відповідно до нормативних документів — а це спільний Наказ Мінпаливенерго і Міністерства ЖКГ — опалювальний сезон для населення розпочинається тоді, коли впродовж трьох діб середньодобова температура становить +8°C. Тому опалювальний сезон для населення у Львові розпочали 22 жовтня, але, у зв’язку зі збільшенням температури повітря, з 29 жовтня опалювальний сезон було призупинено.
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“Однак від завтра, згідно з прогнозом синоптиків, температура вдень становитиме +10°C, а вночі +4°C, тобто середньодобова температура буде +7°C. Тому було прийнято рішення відновити подачу опалення для населення з 8 листопада”, — повідомив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.
Нагадаємо, у зв’язку із забороною використовувати газ в Краматорську призупинили опалювальний сезон, щойно тепло почало надходити в домівки місцевих жителів — як це і було заплановано, з 16 жовтня. Однак 26 жовтня опалювальний сезон запустили знову.