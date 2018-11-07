Во Львове завтра восстановят отопительный сезон
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Завтра во Львове восстановят отопительный сезон. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Львовского городского совета.
"Завтра утром теплоснабжающие предприятия Львова начнут процесс восстановления подачи отопления. Температуру теплоносителя будут регулировать в зависимости от температуры наружного воздуха", - говорится в сообщении.
В городском совете напомнили, что в соответствии с нормативными документами - а это совместный Приказ Минтопэнерго и Министерства ЖКХ - отопительный сезон для населения начинается тогда, когда в течение трех суток среднесуточная температура составляет + 8 ° C. Поэтому отопительный сезон для населения во Львове начали 22 октября, но, в связи с увеличением температуры воздуха, с 29 октября отопительный сезон был приостановлено.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нафтогаз" назвал цену газа для населения
"Однако завтра, согласно прогнозу синоптиков, температура днем + 10°C, а ночью 4°C, то есть среднесуточная температура будет + 7°C. Поэтому было принято решение возобновить подачу отопления для населения с 8 ноября", - сообщил заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак.
Напомним, в связи с запретом использовать газ в Краматорске приостановили отопительный сезон, только тепло начало поступать в дома местных жителей - как это и было запланировано, с 16 октября. Однако 26 октября отопительный сезон запустили снова.