У Львові зафіксували ще два випадки коронавірусу: серед інфікованих – водій трамваю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Львові позитивні результати експрес-тестів на коронавірус отримали дві жінки. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“Є два випадки позитивних результатів експрес-тестів на коронавірус у Львові. Важливо — це результати саме експрес-тестів. Ми почали їх масово застосовувати в комунальних установах серед працівників, які вимушено контактують з великою кількістю людей. Аналізи відправлені на ПЛР-діагностику для остаточного підтвердження”, — написав Садовий.
Так, перший випадок виявлено в пацієнтки 5-ї лікарні (1965 р.н.), яка 25 березня поступила з пневмонією. Всі пацієнти та лікарі, які контактували з нею, зараз обстежуються та ізольовані в приміщенні лікарні.
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“Другий випадок — водійка трамваю (1970 р.н.). В неї жодних симптомів, взяли матеріал для ПЛР-тесту. Жінку відправлять додому для обсервації під контроль сімейного лікаря. Трамвай зняли з маршруту. Тестуємо всіх водіїв”, — повідомив мер.
Нагадаємо, що в Україні на ранок 30 березня зафіксовано 480 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 11 випадків — летальні.