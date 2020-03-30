Во Львове зафиксировали еще два случая коронавируса: среди инфицированных - водитель трамвая
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Во Львове положительные результаты экспресс-тестов на коронавирус получили две женщины. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале, передает УНН.
“Есть два случая положительных результатов экспресс-тестов на коронавирус во Львове. Важно — это результаты именно экспресс-тестов. Мы начали их массово применять в коммунальных учреждениях среди работников, которые вынужденно контактируют с большим количеством людей. Анализы отправлены на ПЦР-диагностику для окончательного подтверждения”, — написал Садовый.
Так, первый случай выявлен у пациентки 5-й больницы (1965 г.р.), которая 25 марта поступила с пневмонией. Все пациенты и врачи, которые контактировали с ней, сейчас обследуются и изолированы в помещении больницы.
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“Второй случай — водитель трамвая (1970 г.р.). У нее никаких симптомов, взяли материал для ПЦР-теста. Женщину отправят домой для обсервации под контроль семейного врача. Трамвай сняли с маршрута. Тестируем всех водителей”, — сообщил мэр.
Напомним, что в Украине на утро 30 марта зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 случаев — летальные.