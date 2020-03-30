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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 85034 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100318 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102496 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101757 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109811 просмотра

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Во Львове зафиксировали еще два случая коронавируса: среди инфицированных - водитель трамвая

Во Львове зафиксировали еще два случая коронавируса: среди инфицированных - водитель трамвая

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Во Львове положительные результаты экспресс-тестов на коронавирус получили две женщины. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале, передает УНН.

“Есть два случая положительных результатов экспресс-тестов на коронавирус во Львове. Важно — это результаты именно экспресс-тестов. Мы начали их массово применять в коммунальных учреждениях среди работников, которые вынужденно контактируют с большим количеством людей. Анализы отправлены на ПЦР-диагностику для окончательного подтверждения”, — написал Садовый.

Так, первый случай выявлен у пациентки 5-й больницы (1965 г.р.), которая 25 марта поступила с пневмонией. Все пациенты и врачи, которые контактировали с ней, сейчас обследуются и изолированы в помещении больницы.

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“Второй случай — водитель трамвая (1970 г.р.). У нее никаких симптомов, взяли материал для ПЦР-теста. Женщину отправят домой для обсервации под контроль семейного врача. Трамвай сняли с маршрута. Тестируем всех водителей”, — сообщил мэр.

Напомним, что в Украине на утро 30 марта зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 случаев — летальные.

Украинские Национальные Новости

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