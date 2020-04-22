У Львові виявили гранату у підвалі будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Львові на вулиці Петлюри у підвалі житлового будинку виявили гаранату, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення повідомили, що сьогодні близько 11.30 год у підвалі житлового будинку на вул. Петлюри (Залізничний район) виявили сучасну ручну гранату РГД-5 (без запалу), відзначає видання.
Боєприпас вилучили силами ГУ Національної поліції у Львівській області.
Нагадаємо, на Луганщині виявили схрон із артилерійськими снарядами та гранатометами.