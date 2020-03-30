На Луганщині виявили схрон із артилерійськими снарядами та гранатометами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Служба безпеки України викрила у Луганській області схрон із військовими засобами ураження, а саме з гранатометами та артилерійськими снарядами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Схованка була облаштована поблизу Сєвєродонецька у домоволодінні місцевого жителя, якого за матеріалами СБУ раніше оголошено у розшук за участь у діяльності терористичної організації”, — сказано у повідомленні.
Зі схрону правоохоронці вилучили 40 артилерійських снарядів, два гранатомети РПГ-26 та РПГ-22, 3 гранатометні постріли, 5 ручних гранат, 4 підривачі і майже 2 тисячі набоїв різного калібру.
У межах відкритого кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, правоохоронці виявили у Луганській області два місця незаконного зберігання військових засобів ураження.