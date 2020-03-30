В Луганской области обнаружили схрон с артиллерийскими снарядами и гранатометами
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила в Луганской области схрон с военными средствами поражения, а именно с гранатометами и артиллерийскими снарядами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Тайник был обустроен вблизи Северодонецка в домовладении местного жителя, которого по материалам СБУ ранее объявлен в розыск за участие в деятельности террористической организации", - говорится в сообщении.
Из тайника правоохранители изъяли 40 артиллерийских снарядов, два гранатомета РПГ-26 и РПГ-22, 3 гранатометные выстрелы, 5 ручных гранат, 4 взрыватели и почти 2000 патронов различного калибра.
В рамках открытого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия.
Напомним, правоохранители обнаружили в Луганской области два места незаконного хранения военных средств поражения.