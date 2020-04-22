Во Львове обнаружили гранату в подвале дома

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 12530 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 18453 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 28435 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 57140 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 96838 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104483 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130248 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130064 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122111 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Во Львове обнаружили гранату в подвале дома

Во Львове обнаружили гранату в подвале дома

Киев  •  УНН

 • 12492 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Во Львове на улице Петлюры в подвале жилого дома обнаружили гаранату, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

В городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщили, что сегодня около 11.30 в подвале жилого дома на ул. Петлюры (Железнодорожный район) обнаружили современную ручную гранату РГД-5 (без запала), отмечает издание.

Боеприпас изъяли силами ГУ Национальной полиции во Львовской области.

Напомним, в Луганщской области обнаружили схрон с артиллерийскими снарядами и гранатометами.

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