Во Львове обнаружили гранату в подвале дома
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Во Львове на улице Петлюры в подвале жилого дома обнаружили гаранату, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
В городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщили, что сегодня около 11.30 в подвале жилого дома на ул. Петлюры (Железнодорожный район) обнаружили современную ручную гранату РГД-5 (без запала), отмечает издание.
Боеприпас изъяли силами ГУ Национальной полиции во Львовской области.
Напомним, в Луганщской области обнаружили схрон с артиллерийскими снарядами и гранатометами.