У Львові вирішили спалити головну ялинку: навіщо

Відтак, її відправлять на утилізацію у ЛКП ʺЗелений Львівʺ та використають для обігріву приміщень підприємства, розповів директор ЛКП ʺЗелений Львівʺ Володимир Данилюк.

ʺСьогодні ЛКП ʺЗелений Львівʺ проводить демонтаж новорічної ялинки, яку ми плануємо завезти на нашу технічну базу, яка знаходиться на вул. Замарстинівській, 167а, і там провести її утилізацію. Ми її розріжемо та спалимо в котлі для обігріву наших теплиць та наших приміщень.

Що стосується утилізації ялинок, які використовували наші львів’яни для новорічних свят, то 24 та 25 січня ЛКП ʺЗелений Львівʺ буде організовувати мобільні пункти збору новорічних ялинок з 11.00 до 15.00 год. Ці пункти будуть знаходитись за адресами: вул. Замарстинівська, 167а, вул. В. Великого, 14 а, вул. Виговського, 34, вул. Шафарика, 15, проспект Чорновола, 93, вул. Хоткевича (вхід в парк Святого Івана Павла II Папи Римського, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці).

Ми просимо мешканців не кидати використані ялинки у сміттєві баки, тому що вони мають великий об’єм. Відповідно, дві ялинки можуть зайняти весь контейнер. Окрім того, будуть працювати наші комунальні служби, які збиратимуть ялинки, залишені біля контейнерних майданчиків і звозити на мобільні пункти прийомуʺ, — зазначив директор ЛКП ʺЗелений Львівʺ Володимир Данилюк.

Також він додав, що минулого року у такий спосіб вдалось утилізувати близько 1300 ялинок.

ʺМинулого року ми зібрали орієнтовно 1300 ялинок, які потім утилізували на нашій технічній базі. Такий спосіб утилізації хвойних ми використовуємо вже четвертий рік поспільʺ, — відзначив посадовець.

Нагадаємо, з 2 січня у столиці працює 15 майданчиків для збору новорічних ялинок.