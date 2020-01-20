Во Львове решили сжечь главную елку: зачем
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня, 20 января, во Львове демонтировали главную елку, которая была размещена на площади перед Оперным театром. Об этом Гал-инфо сообщили в пресс-службе ЛГС, передает УНН.
Ее отправят на утилизацию в ЛКП "Зелений Львів" и используют для обогрева помещений предприятия, рассказал директор ЛКП "Зелений Львів" Владимир Данилюк.
"Снгодня ЛКП "Зелений Львів" проводит демонтаж новогодней елки, которую мы планируем завезти в нашу техническую базу, которая находится на ул. Замарстыновской, 167а, и там провести ее утилизацию. Мы ее разрезаем и сожжем в котле для обогрева наших теплиц и наших помещений.
Что касается утилизации елок, которые использовали наши львовяне для новогодних праздников, то 24 и 25 января ЛКП "Зелений Львів" будет организовывать мобильные пункты сбора новогодних елок с 11.00 до 15.00. Эти пункты будут находиться по адресам: ул. Замарстыновская, 167а, ул. В. Великого, 14 а, ул. Выговского, 34, ул. Шафарика, 15 проспект Черновола, 93, ул. Хоткевича (вход в парк Святого Иоанна Павла II Папы Римского, возле церкви Рождества Пресвятой Богородицы).
Мы просим жителей не бросать использованы елки в мусорные баки, потому что они имеют большой объем. Соответственно, две елки могут занять весь контейнер. Кроме того, будут работать наши коммунальные службы, которые будут собирать елки, оставленные у контейнерных площадок и свозить на мобильные пункты прийома", - отметил директор ЛКП "Зелений Львів" Владимир Данилюк.
Также он добавил, что в прошлом году таким образом удалось утилизировать около 1300 елок.
"В прошлом году мы собрали ориентировочно 1300 елок, которые потом утилизировали на нашей технической базе. Такой способ утилизации хвойных мы используем уже четвертый год подряд", - отметил чиновник.
Напомним, со 2 января в столице работает 15 площадок для сбора новогодних елок.