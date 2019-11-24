У Львові відбулась акція на підтримку акцій протесту в Гонконзі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Львові близько півсотні людей провели акцію підтримки протестів в Гонконзі. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
Люди тримали в руках плакати з написами: "Вільний Гонконг", "Боротьба за Гонконг".
"Ми теж шість років тому боролись за Україну. Тому я сьогодні тут. Таким чином висловлюємо підтримку та солідарність жителям Гонконгу в боротьбі з комунізмом", - розповіла учасниця акції Валентина.
Нагадаємо, у Гонконгу протестувальники, які залишились у оточеному поліцією кампусі Політехнічного університету, намагались втекти через каналізацію.