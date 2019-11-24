Во Львове состоялась акция в поддержку акций протеста в Гонконге
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Во Львове около полусотни человек провели акцию поддержки протестов в Гонконге. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.
Люди держали в руках плакаты с надписями: "Свободный Гонконг", "Борьба за Гонконг".
"Мы тоже шесть лет назад боролись за Украину. Поэтому я сегодня здесь. Таким образом выражаем поддержку и солидарность жителям Гонконга в борьбе с коммунизмом", - рассказала участница акции Валентина.
Напомним, в Гонконге протестующие, которые остались в окруженном полицией кампусе Политехнического университета, пытались бежать через канализацию.